Stand: 09.03.2021 09:30 Uhr Laschet un Union wüllt reinen Disch

Bi den Schandaal, wo Politikers för Masken-Verdrääg Provisionen kasseert hebbt, dor hett CDU-Baas Armin Laschet ankünnigt, dat de Saak för em noch nich to Enn is. In't Eerste sä Laschet, he wull nu reinen Disch maken, wenn dor noch mehr Politikers in verwickelt ween schullen. Un siene Frakschoon will ne'e Vörschriften opstellen för de Afordneten ehr Geld verdenen blangenbi. Utlööst is dit allens dör de twiefelhaftigen Geschäften vun de Afordneten Georg Nüßlein un Nikolas Löbel. Löbel hett nu siene Postens bi de CDU aftreden, un Nüßlein is ut de CSU rutgahn. // Stand: 09.03., Klock 09:30

