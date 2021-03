Stand: 09.03.2021 09:30 Uhr Na den eersten Shopping-Dag

In de Hamborger Binnenstadt is de grote Andrang op de Ladens utbleven. Siet güstern köönt de Lüüd bi welk vun Ladens wedder rin, wenn se vörher en Termin afmaken doot. Dat City-Management hett aver in't NDR Hamburg Journal vertellt, dat sik dat woll för de Ladens nich reken deit. Un in Hamborg hebbt betto ok man eerst wenige Lüüd mit Termin inköfft. // Stand: 09.03., Klock 09:30

