Stand: 09.03.2021 09:30 Uhr Keen Sieg gegen Kiel schafft

Blots een Punkt gegen Kiel haalt - sowat kunn den HSV in de Twete Football-Bunnsliga amenn den Opstieg verdarven. Twoors hebbt de Hamborgers goot speelt, aver för mehr as en "een to een" dee dat denn doch nich langen. Dat bedüdt in de Tabell den drüdden Platz, achter Bochum un Kiel. // Stand: 09.03., Klock 09:30

