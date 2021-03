Stand: 08.03.2021 10:15 Uhr Tschentscher bekrittelt Schnelltest-Maleschen

Ok wenn dat de Schnelltests in Hamborg gifft, bi dat Planen hett dat Maleschen geven. De Hamborger Börgermester Peter Tschentscher säd in’t Eerste, dat woll toeerst de Ansagen makt worden sünd un achteran eerst de Plaan, woans dat mit dat Beproven överhaupt lopen schall. De Antigen-Schnelltests kaamt dütlich to laat, seggt Tschentscher. In de verleden Daag harrn sik Bund un Länners dull in de Hoor legen, wokeen de Tests denn nu organiseren schull. / Stand: 08.03.21 Klock 09:30

