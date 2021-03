Stand: 08.03.2021 10:15 Uhr Weltfroonsdag

De Coronakris hett denn Ünnerscheed twüschen Froons un Mannslüüd grötter makt, ok hier in Hamborg. Dat seggt Wohlfohrtsverbännen un Warkschapps hüüt an den Weltfroonsdag. Se seggt, Froons warkt vör allen in systemrelevante Profeschonen, as Verköpersch un Olenpleegersch. Doröver rut sünd Froons duller dorvun bedrapen, dat Minijobs wegfollen sünd. / Stand: 08.03.21 Klock 09:30

