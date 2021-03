Stand: 08.03.2021 10:15 Uhr Füer an’t Raathuus Altnaa

An dat Raathuus Altnaa hebbt Lüüd, de wi noch nich kennt, verleden Nacht woll an en Holtdöör Füer leggt. De Polizei seggt, dat is Brandstiften west. Bi Klock dree hüüt morgen weer’n dat Füer gewohr worden, un se hebbt den Brand denn ok fix löscht kregen. Bet op de Döör is woll nix anners to Schaden kamen. / Stand: 08.03.21 Klock 09:30

