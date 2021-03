Stand: 08.03.2021 10:15 Uhr Football

In de Football-Bunnsliga is Werder Brmen güstern gegen Köln nich över‘n Een to Een rutkamen. Bielefeld un Union Berlin sünd ok liekop, man Null to Null utenanner gahn. In den DFB-Pokal sünd de Halffinaal-Spele utlost worden. Holstein Kiel mutt gegen Dortmund ran. Leipzig speelt gegen den Winner vun dat Speel Bremen gegen Regensborg, dat verschaven worden is, wiel sik bi Regensborg weck mit Corona ansteken hebbt. / Stand: 08.03.21 Klock 09:30

