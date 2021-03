Stand: 05.03.2021 09:30 Uhr Eenmal de Week Test för ümsünst

Gaue Corona-Tests un de, womit man sik ok sülvst testen kann, de schüllt tokünftig för mehr Sekerheit sorgen. Dorüm hebbt Bund un Länner nu fastleggt, dat sik af Maandag jede eenmal de Week ümsünst testen laten kann. Wo een denn düsse gauen Tests maken kann, dorto will de Senaat noch düsse Week een eerste Kort to rutbringen, de een denn wiest, wo dat geiht.

