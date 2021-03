Stand: 05.03.2021 09:30 Uhr Amateurfootball-Saison to Enn

Hamborgs Amateurfootball will de Saison wegen Corona nich mehr to Enn bringen. Dat hebbt de Verenen güstern Avend bi en digitale Konferenz fastleggt. Afbreken doot se all Speelklassen – ok vun’t Öller her. Op- un Afstiegen deit nüms. Pokal-Wettstrieden schall dat aver geven, man blots, wenn de Corona-Laag dat tolett.

