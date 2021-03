Stand: 03.03.2021 09:30 Uhr Hamborger Positschoon

Ok de Hamborger Senaat kann sik vörstellen, pö a pö wedder mehr apen to maken. Spreker Marcel Schweitzer see güstern Avend, dat dorför anner Saken nödig sünd, üm de Minschen afsokekern. Dorför will Hamborg ok op Tests setten, bi de een foorts weet, wat dorbi rutsuert. De warrt se ok sülvst ranhalen, schull de Bund nich noog Tests ordert hebben. / Stand: 03.03.2021, Klock 9:30

