Stand: 03.03.2021 09:30 Uhr Ne’e Coronatallen

De Coronatallen in Düütschland gaht wieder hooch. De Sundheitsämter hebbt siet güstern goot negendusend ne’e Infekschonen tellt. Dat sünd üm un bi dusend mehr as Middeweken vör een Week. De Söven-Daag-Weert för Düütschland sackt tominnst en lüerlütt beten daal. Opstünns liggt de bi veerunsösstig. An oder mit dat Coronavirus dootbleven sünd nochmal veerhunnertachtteihn Minschen. / Stand: 03.03.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.03.2021 | 09:30 Uhr