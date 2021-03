Stand: 03.03.2021 09:30 Uhr Utbo vun de A23

De A23 schall utboot warrn: De Streek, de heel wichtig is för veel Lüüd, de mit Auto na Arbeit fohrt, schall breder maakt warrn un söss Sporen kriegen. 2028 wüllt se mit den Utbo anfangen. Bet denn mööt se all Brüchen över de Autobahn twüschen Eidelstedt un Tornesch afrieten. All tohoop kann dat Boen woll bet to föffteihn Johr duern. / Stand: 03.03.2021, Klock 9:30

