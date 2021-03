Stand: 03.03.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Toeerst sünd vundaag noch faken Wulken an’n Heven un dat is diesig. Man pö a pö kriggt de Sünn de Bavenhand un wi köönt uns op veel Sünnschien freien. Un dat föhlt sik na Fröhjohr an: De Temperaturen klattert op dörteihn bet föffteihn Graad. Opstünns is dat noch een Graad ünner Null an de Süderelv. Morgen süht dat denn wedder anners ut: Dor hebbt de Wulken de Bavenhand. Un bi fief bet söven Graad is dat wedder wat köhliger. / Stand: 03.03.2021, Klock 9:30

