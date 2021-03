Stand: 02.03.2021 09:30 Uhr St. Pauli winnt Derby

De FC Sankt Pauli hett sik bi't Stadtderby in de Twete Football-Bunnsliga gegen'n HSV dörsett. In't Millerntor-Stadion stünn dat bet kort vör't End noch null-null un denn hett Daniel Kofi Kyereh in Minut achtunachtig dat Een-Null maakt. Dat is denn ok de Endstand ween. In de Tabell steiht de HSV nu op Rang veer, Sankt Pauli op ölven.| Stand 2.3.2021 Kl. 9:30

