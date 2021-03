Stand: 02.03.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

De Corona-Tahlen hefft sik vundaag düütschlandwiet nich dull ännert. De Gesundheitsämter hefft vun güstern an en beten mehr as dreidusendnegenhunnert ne'e Fäll mellt. Dat sünd süsstig mehr as vör en Week. De Söven-Daag-Inzidenz is en beten na ünnen gahn: op fiefunsüsstig Komma veer. | Stand 2.3.2021 Kl. 9:30

