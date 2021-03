Stand: 02.03.2021 09:30 Uhr Snelltest-Strategie in Hamborg

Mit Snelltests gegen Corona: Vör't Drapen vun Bund un Länner morgen warrt ok in Hamborg an en ne'e Strategie arbeid. Plaant sünd en Reeg Anloopstatschonen. Wo genau düsse Snelltests denn maakt warrn künnt, is noch nich rut. Kloor is man, dat se ümsünst ween schüllt. De Eerste Börgermeester Peter Tschentscher will eerst denn allens wedder peu à peu open maken, wenn de Saak mit de Snelltests goot anlopen is. | Stand 2.3.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.03.2021 | 09:30 Uhr