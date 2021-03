Stand: 02.03.2021 09:30 Uhr Debatt över Corona-Regeln

Wo allens wedder opmaakt warrn kunn: Över dat snackt morgen ok de Regierensbasen vun de Länner mit Bunnskanzlersche Angela Merkel. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sä, dat he dorvör is, dat kontrolliert lockert warrt – un dat dat nich allein an'n Inzidenzweert utricht warrn schull. Ok'n sozialen un weertschoplichen Schaden müss man akraat afwägen, sä Laschet in de "Rheinische Post". | Stand 2.3.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.03.2021 | 09:30 Uhr