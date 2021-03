Stand: 01.03.2021 09:30 Uhr Putzbüdels maakt open

Vele hebbt dor op luert: Överall in’t Land maakt vundaag de Putzbüdels wedder jemehr Ladens open. De weern siet Midde Dezember dicht. De Maskenplicht gellt natürlich wieder und ahn Termin warrt nüms rinlaten. För Hamborg is dat ok al dat Eenzig, wat se lockert. In Sleswig-Holsteen sünd nu ok Zoos, Wildparks un enige Spoortanlagen wedder open. // Stand 01.03.2021, Kl. 9:30

