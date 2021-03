Stand: 01.03.2021 09:30 Uhr Mönckebergstraat

In de Binnenstadt mööt de Bussen nu anners fohren. De Mönckebergstraat is vun hüüt op an sparrt. Dat heet: Buslinien twüschen Hauptbahnhoff un Raathuus fohrt nu en halv Johr lang över de Steenstraat. Se mööt de Mönckebergstraat dicht maken, wieldat de U-Bahn ünner de Straat saneert warrt un de Tunnelstatschonen ne’e Opgäng un Fohrstöhl kriegt. // Stand 01.03.2021, Kl. 9:30

