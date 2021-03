Stand: 01.03.2021 09:30 Uhr Golden Globes

In de USA hebbt se de "Golden Globes" vergeven. De grote Winner vun de Fernseh- un Filmpriesen weer de Serie "The Crown". Dor geiht dat üm dat brit'sche Könighuus. De twölf Johr ole Helena Zengel ut Düütschland hett nix afkregen. Se weer as beste Nebendarstellersch in den Western "Neues aus der Welt" an de Siet vun Tom Hanks nominert. Un ok de düütsche Serie "Unorthodox" kreeg keen Pries. // Stand 01.03.2021, Kl. 9:30

