Stand: 26.02.2021 09:30 Uhr Maskenplicht in Hamborg

De Hamborger Senaat will vundaag seggen, wo man sik nu genau in uns Stadt wegen Corona ok buten wat för Mund un Nees binnen mutt. Kloor is aver al, dat dat Ganze meisttiets blots dagsöver un ok blots an’t Wekenenn gellen schall – un ümmer denn, wenn een den Afstand nich inhollen kann. Wokeen to’n Bispeel fröhmorgens an’e Alster joggen geiht, de bruukt ok na wie vör keen Mask optosetten.

// Stand: 26.02.2021, Kl. 9:30

