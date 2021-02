Stand: 26.02.2021 09:30 Uhr Woans wieder mit de Scholen?

Ok woans dat mit de Scholen bi uns in Hamborg na de Fröhjohrsferien wiedergahn schall, ok dat wüllt se vundaag künnig maken. Schoolsenater Ties Rabe will sik dorto in düsse Minuten ütern. Süht aver so ut, as warrt de Grundscholen un de wiederföhrenden Scholen för de Afsluss-Klassen wedder openmaken. För all de annern Klassen warrt dat möglicherwies Wessel- un Fernünnerricht geven. Un hüüt Namiddag will Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher denn in’t Raathuus noch mal sien Corona-Politik verklaren. Dor rekent se dormit, dat he bi sien harten Kurs blieven deit.

