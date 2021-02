Stand: 26.02.2021 09:30 Uhr Infekschonen nehmt to

De Corona-Tahlen in Düütschland stiegt wieder licht an. In de verleden veeruntwintig Stünnen hebbt de Sundheitsämter an dat Robert-Koch-Institut knapp teihndusend ne’e Fäll mellt. Dat sünd üm un bi negenhunnert mehr as noch vör een Week. De sonöömte R-Weert liggt nu ’n beten wat över een. Dat heet, dat de Infekschonen tonehmt un sik mehr Lüüd ansteken doot.

// Stand: 26.02.2021, Kl. 9:30

