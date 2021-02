Stand: 26.02.2021 09:30 Uhr Stratennaams in’t Generals-Viddel

Schüllt de Straten in’t Generals-Viddel ümdöfft warrn? De Bezirksversammeln vun Eimsbüddel hett gröttstendeels gegen den Andrag vun’e Linkspartei stimmt. Nu schüllt sik de Fachlüüd för Stratennaams in Hamborg dormit befaten. De Linke will, dat söven Straten in’t Generals-Viddel ümdöfft warrt. Blangen annere höört ok de Moltke-Straat dorto. Se hett tomals den Naam wegen en General-Feldmarschall ut Preußen kregen hatt. För de Linken staht düsse Naams för Militarismus un Krieg.

// Stand: 26.02.2021, Kl. 9:30

