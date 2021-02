Snacken över Corona-Regeln

Kann een wat an de Corona-Regeln lockern? Doröver hebbt se in de Börgerschop snackt. Soziaalsenatersch Melonie Leonhard hett nochmal düütlich maakt, dat de Senaat dor opstunns noch nich veel Mööglichkeiten süht. De SPD will över en Utstieg ut den Lockdown gor nich eerst snacken. Anners as de Grönen. De verlangt na Perspektiven för de Minschen, jüst so as CDU un Linke. Wat de AfD meent, mutt de Lockdown op de Steed en Enn hebben. // Stand 25.02.2021, Kl. 9:30