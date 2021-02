Lichter Sittenblieven

Dat Sittenblieven sall in Hamborg eenfacher warrn. Dat seggt de Schoolbehöörd. De Corona-Kris maakt masse Schölers dat Leven swoor. In Hamborg geev dat wegen de Pandemie al över twintig Weken keen normalen Ünnerricht. Schoolsenater Ties Rabe bütt de Scholen dorüm, dat se freewillige Ehrnrunnen ahn grote Bürokratie mööglich maakt. Dat wat de Schölers noch nich lehrt oder verstahn hebbt, wüllt se ok dörch en besünnere Hölp bi‘t Lehrn opfangen. // Stand 25.02.2021, Kl. 9:30