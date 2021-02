Keen Impfen ahn Berechtigen

Twoors hebbt se en Termin kregen - man al lang keen Recht op en Corona-Impfen. Wat NDR 90,3 rutkregen hett, muss dat Impfzentrum in de Messehallen alleen in de verleden Week bummelig tweehunnert Minschen wedder na Huus schicken. De Hauptgrünn: Se weern ünner achtig Johr oolt oder se kemen nich ut Hamborg. Bi dat Vergeven vun Terminen fraagt Se de Impfberechtigen af, man bewiesen mutt een ehr eerst wenn een al dor is. // Stand 25.02.2021, Kl. 9:30