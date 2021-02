Corona-Top-Drepen

Woans gaht de Länner in Europa in de Corona-Pandemie wieder vör? Doröver wüllt de Staats- un Regerensböversten vundaag snacken. Öösterrieks Kanzler Sebastian Kurz will sik för en digitalen Impfpass insetten. Wat he güstern in’t Eerste sä, kunn düsse Impfpass as App op’t Handy installert warrn. He meen, dormit kunn een de Coronaregeln lockern, för Lüüd, de ehr Sprütt al kregen hebbt, sik vun Corona al verhaalt hebbt un ok de, de en negativen Test hebbt. // Stand 25.02.2021, Kl. 9:30