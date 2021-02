Dat Wedder för uns in Hamborg

Bet to’n Meddag hen lett sik jümmer mal wedder de Sünn sehn, man denn kaamt jümmer mehr Wulken op, bi Temperaturen de vundaag noch op bet to söventeihn Graad kladdert. Opstunns meet wi in Harvestehuud noch acht Graad. Vunavend kann’t ok noch wat Natts geven.

Morgen is dat de mehrste Tiet dröög un puustig bi nich mehr as mickrige ölven Graad. // Stand: 25.02.2021, Kl. 9:30