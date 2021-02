Stand: 24.02.2021 09:30 Uhr Strengere Maskenplicht

In Hamborg warrt een in Alldag jümmer mehr Masken sehn. Överall dor, woneem een den Afstand vun annerthalv Meter nich inhollen kann, dor mutt een in Tokunft ok buten en Mund-Nees-Schutz dregen. Dat hett de Senaat so afmaakt. Dor höört ok de Stadtpark, de Butenalster un de Jungfernstieg mit dorto. // Stand 24.02.2021, Kl. 9:30

