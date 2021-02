Stand: 24.02.2021 09:30 Uhr Corona-Sülvst-Test sünd tolaten

In Düütschland hebbt se nu de eersten Corona-Tests tolaten, wo een sik sülvst mit testen kann. Dat hett Bunnssundheitsminister Jens Spahn vunmorgen in't ZDF-Morgenmagazin seggt. He geiht dorvun ut, dat een düsse Tests al in de tokamen Daag in de Geschäften köpen kann. Betto geev dat blots Schnell-Tests, de vun utbildt Personaal maakt warrn mööt. // Stand 24.02.2021, Kl. 9:30

