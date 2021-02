Stand: 24.02.2021 09:30 Uhr Mehr Geld för Hamborgs Schölers

Hamborg gifft mehr Geld för siene Schölers ut. De Etat vun de Billensbehöörd stiggt in't tokamen Johr to'n eersten Mal op mehr as dree Milliarden Euro. Doröver hebbt se güstern avend in'n Huusholtsutschuss vun de Börgerschop snackt. Schoolsenater Ties Rabe reekt dormit, dat se in de beiden tokamen Halvjohr noch mehr Geld-Sprütten in Millionenhöögde vun den Bund kriegt. Meist so as bi de Toschüss för de Digitaliseren. // Stand: 24.02.2021, Kl. 9:30

