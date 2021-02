Stand: 24.02.2021 09:30 Uhr Digitaalbonus för Hamborger Bedrieven

Bedrieven in Hamborg köönt Geld vun de Stadt kriegen, wenn se dat in moderne Technik steekt. Mit den so nöömten Digitaalbonus sall to’n Bispeel de Opbo un Online-Shops fördert warrn. Düsse Bonus höört mit to den Hamborger Schutzschirm gegen dat wat de Corona-Pandemie allens mit sik bringt. Allens in allen kann de Finanzbehöörd dorför bummelig een Komma fief Milliarden Euro utgeven. // Stand 24.02.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.02.2021 | 00:00 Uhr