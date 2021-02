Stand: 24.02.2021 09:30 Uhr Perzess egen Abu Walaa

Vundaag geiht de gröttste Islamisten-Perzess in de Geschicht vun de Bunnsrepublik toenn. In Celle warrt dat Uurdeel gegen den mootmaßlichen Düütschland-Chef vun de Terrormiliz Islaam'sche Staat, Abu Walaa fällt. Wat dat heet, harr de sövenundörtig Johr ole Iraker en direkten Kuntakt vun Hildesheim na de Terrorgrupp in Syrien. De Bunnsanwaltschop will dat Walaa för ölvenanhalv Johr achter Trallen kümmt. De Verdedigen will dat he free spraken warrt. // Stand 24.02.2021, Kl. 9:30

