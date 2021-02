Stand: 23.02.2021 09:30 Uhr Haven ankt ünner Corona

De Hamborger Haven hett wieder Problemen mit de Coronakries. In de Ranglist vun de Havens, de in de Welt an'n wichtigsten sünd, rüüscht de Hamborger en Rang daal. Nu steiht he op achtteihn. Op de Een liggt de Haven vun Shanghai. Dor warrt üm un bi fief mal so veel Containers ümslaan as in Hamborg. | Stand 23.2.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2021 | 09:30 Uhr