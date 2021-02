Stand: 23.02.2021 09:30 Uhr Video vun'n Mars

De NASA hett en Video vun'n Mars rutbröcht. Dor sünd to't eerst Mal Billers dorvun to sehn, wo de Rover Perseverence landt is. De Rover hett ok welk vun'n kuhligen Grund vun'n Mars maakt – se sünd hoochoplööst. Un ok Ton hett he opnahmen: vun'n Mars-Wind. | Stand 23.2.2021 Kl. 9:30

