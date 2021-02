Stand: 23.02.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesslt sik Sünn un Wulken af. Dat blifft miehrstendeels dröög un ok wedder vergliekswies warm, mit bet to achtteihn Graad. Morgen gifft dat denn üm un bi dat Glieke noch mal: Wedder bannig mild un ok dröög, bi bet to negenteihn Graad. | Stand 23.2.2021 Kl. 9:30

