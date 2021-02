Stand: 22.02.2021 09:30 Uhr Blomenhökers bald wedder apen?

Blomenhökers un Goorncenters in Hamborg, de hebbt Grund to hapen: Nadem dat Wetter an’t Wekenenn so goot west is, hebbt se mehr Druck, wedder apen to maken. Uns Wirtschaftssenater Michael Westhagemann, de will sik nu in’n Senaat dorför insetten. De Hamborger Händlers föhlt sik bannig in’n Nadeel, denn in Neddersassen sünd Goorncenters al wedder apen. Ok in Sleswig-Holsteen schall dat bald wedder losgahn. In de Veer- un Marschlannen warrt de Goorners en bannigen Verlust maken, wenn se jümehr Woren nich utlevern köönt. //Stand 22.02.2021 Kl. 9:30

