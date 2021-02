Stand: 22.02.2021 09:30 Uhr Impfung för Pädagogen

In teihn wiedere Bunnslänner, dor maakt vundaag Kitas un Grundscholen wedder op. Ok in Slewswig-Holsteen. Nadem Scholen bummelig twee Manden lang to west sünd, geiht de Ünnerich nu to’n Deel in’n Wesselbedriev mit halve Klassen wedder los. Uns Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn meent, dat weer mööglich, Schoolmesters un pädagog‘sche Fachlüüd al fröher gegen Corona impfen to laten. Mag ween, dat dat al in’n März losgahn kann. Doröver will he vundaag mit de Gesundheitsministers vun de Länner Raat slaan. //Stand 22.02.2021 Kl. 9:30

