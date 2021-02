Stand: 22.02.2021 09:30 Uhr Jüd’sche Week

Jüd’schet Leven in Hamborg gifft dat siet mehr as veerhunnert Johr. In de Themenweek, de dor heet „Mehr als Klein-Jerusalem“, dor laadt Inrichten för Kultur un Billen to vele Veranstalten in. Dat geiht dorbi üm de jüd’sche Geschicht un Gegenwaart. Dat gifft Online-Rundgänge, de dörch dat jüd’sche Hamborg föhrt. Man kann ok Jiddisch in Workshops lehren. De Spraak is al dusend Johr oolt. Se is mit Wöör as Bammel, Techtelmechtel oder Schmusen ok in‘t Hoochdüütsche düütlich weddertofinnen. // Stand 22.02.2021 Kl. 9:30

