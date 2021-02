Stand: 22.02.2021 09:30 Uhr Football

Bi den Kampf üm den Titel in de Football-Bunnsliga geiht dat wedder rund: Leipzig hett mit dree to null gegen Hertha BSC wunnen. Se kaamt so bet op twee Punkte an Bayern München ran. Bavento hett Bremen mit null to veer in Hoffenheim verloren. Leverkusen un Augsburg weren mit null to null liekop. De HSV hett in Würzburg verloren. Mag ween, dat he in de twete Liga an’n Avend vun sien Platz een an de Tabell wegkickt warrt. För Holsteen Kiel wöör en Liekop in Fürth langen, üm an de Spitz to kamen. // Stand 22.02.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.02.2021 | 09:30 Uhr