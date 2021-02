Stand: 19.02.2021 09:30 Uhr Mehr "an" – weniger "mit" Corona

De allermeisten Corona-Doden, de sünd woll würklich an de Folgen vun de Virus-Infekschoon storven. Dat is bi en Ünnersöken vun’e Uniklinik in Eppendörp bi rutsuert, wo se sik dat ganze mal’n beten wat nöger ankeken hebbt. Rechtsmediziners hebbt dorto mehr as sövenhunnert Dode ünnersöcht. Un bi man blots söven Perzent is Corona nich de Grund ween, woso de Lüüd storven sünd.

// Stand: 19.02.2021, Kl. 9:30

