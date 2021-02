Stand: 19.02.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag un dat Wekenenn warrt richtig schöön. Bet op’n poor Wulken vundaag un’n beten Nevel morgen fröh schient dagsöver denn ümmer de Sünn. Bi de Temperaturen liegt wi opstunns bi fief Graad in Fuhlsbüddel. Un dat geiht denn vundaag noch rop op bet to ölven Graad an’n Namiddag, morgen kriegt wi denn bet to veerteihn Graad un an’n Sünndag denn bet to söventeihn Graad.

// Stand: 19.02.2021, Kl. 9:30

