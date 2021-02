Stand: 18.02.2021 09:30 Uhr Impfen in Hamborg

Bi’t Impfen gegen Corona geiht dat in Hamborg man blots suutje vöran. Tokamen Week will de Sozialbehöörd nu de Lüüd anschrieven, de to de sonöömte Prioriserungsgrupp twee tohören doot. Dat sünd to’n Bispeel Schandarms, Sanitäters un Hebammen. Denn schüllt ok Minschen anschreven warrn, de öller as söventig sünd. Se wüllt dat woll Johrgang för Johrgang maken. Tokamen Maandag leggt de Sundheitsministers vun de Länner denn fast, wat ok Schoolmesters un Lüüd, de in’n Kinnergoorn arbeidt, bi’t Impfen fröher an de Reeg sünd. / Stand: 18.02.2021, Klock 9:30

