Stand: 18.02.2021 09:30 Uhr Corona in Wedel un Flensborg

In’t Hamborger Ümland gifft dat an een Steed en Barg Coronafäll. In en Physio-Praxis in Wedel sünd fief Mitarbeiders un söss Patschenten positiv test worrn. Dorher müssen verhunnert Minschen in Quarantään. Böös Last hett ok de Stadt Flensborg. Vun Sünnavend af an dörvt de Lüüd dor twüschen Klock negen an’n Avend un Klock fief an’n Morgen nich mehr op de Straat. De Corona-Inzidenzweert liggt dor bi över hunnertachtig. / Stand: 18.02.2021, Klock 9:30

