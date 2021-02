Stand: 18.02.2021 09:30 Uhr Ne’e Coronatallen

An de Coronatallen in Düütschland hett sik meist nix an ännert. De Sundheitsämter hebbt güstern goot teihndusendtweehunnert ne’e Infekschonen tellt. Dat sünd meist jüst so veel as vundaag vör een Week. De Söven-Daag-Weert för Düütschland blifft bi goot 57. / Stand: 18.02.2021, Klock 9:30

