Stand: 18.02.2021 09:30 Uhr Fohrradparkplätz in Hamborg

An de S- un U-Bahnhööv in Hamborg gifft dat mehr un mehr Steden, wo Fohrrööd afstellt warrn köönt. Verleden Johr sünd dusendtweehunnert dortokamen, dat sünd fief Perzent mehr as vörher. Un de Lüüd stellt jümehr Rööd dor middewiel ok fakener af. De Utlasten vun de Fohrradparkplätz is vun sövenunsöventig op achtunachtig Perzent stegen. Düt Johr wüllt se nochmal dusendnegenhunnert ne’e Fohrradbögels inboen – to’n Bispeel in Poppenbüttel, Ohlsdörp un Neegraven. / Stand: 18.02.2021, Klock 9:30

