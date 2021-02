Stand: 18.02.2021 09:30 Uhr Truer üm „Ötschi“

De HSV truert üm sien vörmaligen Speler un Trainer ut de 70er Johren, den jeedeen geern much. Özcan Arkok is in’t Öller vun eenunachtig Johr storven. „Ötschi“, so as se em nöömt hebbt, stünn bi mehr as tweehunnert HSV-Spelen in’t Door. Later weer he denn ok för een Speeltiet Trainer. / Stand: 18.02.2021, Klock 9:30

