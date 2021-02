Stand: 18.02.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Toeerst is dat vundaag noch diesig un gries. Af un an gifft dat ok Regen. Över Dag warrt de Wulken weniger. Denn blifft dat dröög un de Sünn kickt rut. De Temperaturen klattert op teihn bet ölven Graad. Dorto blaast de Wind ut Süüd- bet Süüdoost. Opstünns sünd dat söss Graad op St. Pauli. Ok morgen gifft dat eerst Wulken un denn Sünnschien bi acht bet negen Graad. / Stand: 18.02.2021, Klock 9:30

