Stand: 17.02.2021 09:30 Uhr Finanzlast dörch Corona

Hamborg warrt finanziell woll doch länger as dacht Last hebben mit allens, wat na de Corona-Pandemie noch nakümmt. Se harrn dor nich mit rekent, dat dat twete Mal allens so lang op Null sett warrn müss, see Finanzsenater Andreas Dressel. Un dat warrt een in den Huushoolt böös marken. So as dat utsüht, warrt de Wirtschop woll nich wedder so gau in Gang kamen, as se dacht harrn. / Stand: 17.02.2021, Klock 9:30

